பதற வைக்கும் காட்சி.. சாலையை கடக்க முயன்ற காண்டாமிருகம்.. முட்டி தூக்கிய லாரி.. ப்பா.. அந்த நொடி!

குவாஹாட்டி: அசாமில் சாலையை கடக்க முயன்ற காண்டாமிருகம் மீது லாரி மோதியதில் அது படுகாயம் அடைந்து காட்டுக்குள் ஓடிய வீடியோ காண்போரை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

வனத்தை ஒட்டியுள்ள சாலைகளில் பயணிக்கும் போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் பயணிக்க வேண்டியது அவசியம். ஏனெனில், காட்டு விலங்குகள் நடமாடும் இடத்தை நம் தேவைக்காக ஆக்கிரமித்து ஒரு பாதையும் அமைத்து நாம் பயணிக்கிறோம்.

ஆனால், வனவிலங்குகளை பொறுத்தவரை அது அவற்றின் எல்லைதான். அந்த எல்லையை தாண்டி வரும் எந்தவொரு உயிரினத்தையும், பொருளையும் வன விலங்குகள் எதிரியாகவே பார்க்கும். மேலும், அந்தப் பகுதிகளில் அவை சுதந்திரமாகவும் நடமாடும்.

Sad incident in Assam, A Rhino hit by a fast going truck as it tries to cross the road. The rhino survived in this accident.