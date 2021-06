தொடரும் பேரவலம்.. உ.பி.யில் இருந்து கங்கையில் மிதந்துசென்ற கொரோனா சடலங்கள்.. மேற்கு வங்கத்தில் தகனம்

India

oi-Vigneshkumar

கொல்கத்தா: உத்தரப் பிரதேசத்தில் தூக்கி வீசப்பட்ட பல கொரோனா சடலங்கள் கங்கையில் மிதந்து மேற்கு வங்கத்திற்கு வந்ததாகவும் அவை முறையாக தகனம் செய்யப்பட்டதாகவும் அம்மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா 2ஆம் அலை இந்தியாவில் ஏற்படுத்திய பாதிப்புகளை அவ்வளவு சீக்கிரம் யாராலும் மறந்துவிட முடியாது. நாட்டிலுள்ள பெரும்பாலான மருத்துவமனைகள் கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்பின.

அதேபோல தினசரி உயிரிழப்புகளும் நான்காயிரத்தைத் தாண்டியது. கொரோனாவால் ஒருபுறமும், சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை கிடைக்காமல் மறுபுறமும் கொரோனா நோயாளிகள் உயிரிழந்தனர்.

West Bengal CM Mamata Banerjee said several bodies have floated to the state downstream river Ganga from Uttar Pradesh. Earlier similar bodies were spotted in Bihar and Uttar Pradesh also.