இதுதான் காதலில் விழுவதோ..வெட்டிங் ஷூட்டின் போது கீழே விழுந்த மணமக்கள்..கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்ஸ்

India

oi-Mani Singh S

ராஜஸ்தானில் ப்ரீவெட்டிங் ஷூட்டின் போது மணமக்களை வித்தியாசமான கோணத்தில் புகைப்படம் எடுக்க போட்டோகிராபர் முயற்சித்த போது, மணமக்கள் தவறி கீழே விழுந்த காட்சிகள் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகின்றன. நெட்டிசன்கள் பலரும் ஜாலியாக இந்த வீடியோவுக்கு தங்கள் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

ஒவ்வொருவரின் வாழக்கையிலும் திருமணம் என்பது மறக்க முடியாத அத்தியாயம்.

சொந்த பந்தங்களை எல்லாம் திரட்டி திருமணத்தை விமர்சியாக கொண்டாட விரும்பும் மணமக்கள், தங்கள் இல்லற வாழ்வில் இணையும் பந்தத்தின் ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் புகைப்படங்களாகவும் வீடியோக்களாகவும் எடுத்து ஆவணப்படுத்திக் கொள்வதுண்டு.

21 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொலைந்த மோதிரம்.. கலங்கிய தம்பதிகளுக்கு கிடைத்த சர்ப்ரைஸ்.. ஆஆ மிராக்கள்!

English summary

Footage of the bride and groom falling down while trying to photograph the bride and groom from a different angle during a pre-wedding shoot in Rajasthan is going viral on the internet. Many netizens are posting their comments on this video.