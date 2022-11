இம்ரான் கானை துப்பாக்கியால் சுட்டது ஏன்? கைதான நபர் ஷாக் வாக்குமூலம்.. பாகிஸ்தானில் பதற்றம்-பரபரப்பு

India

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் அரசுக்கு எதிராக நடந்த பேரணியில் மர்மநபர் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானின் காலில் குண்டு பாய்ந்துள்ளது. இது பதற்றத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், துப்பாக்கியால் சுட்ட நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இந்நிலையில் தான் இம்ரான் கானை துப்பாக்கியால் சுட்டது ஏன் என்பது பற்றி அந்தநபர் ஷாக் வாக்குமூலத்தை கொடுத்துள்ளார்.

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் இம்ரான் கான். இவர் தலைமையில் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் அணி உலககோப்பை வென்றது. இதன்மூலம் அவரது புகழ் உச்சத்துக்கு சென்றது.

அதன்பிறகு இம்ரான் கான் பாகிஸ்தான் தெக்ரி இ-இன்ஷெப் (பிடிஐ)கட்சியை துவங்கி நடத்தி வந்தார். இந்நிலையில் கடந்த 2018 ல் மக்களவை தேர்தல் நடந்தது.

"கொலை முயற்சி!" மறைந்திருந்த பல முறை சுட்ட இளைஞர்.. அப்படியே சரிந்த இம்ரான் கான்.. மோசமான காயம்

Ex-Prime Minister Imran Khan was shot in the leg by an unknown assailant during a rally against Prime Minister Shebaz Sharif's government in Pakistan. As this caused tension, the police have arrested the person who fired the gun. In this case, the person has given a shocking statement about why he shot Imran Khan.