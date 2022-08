"கணவரின் ஆபீசுக்கு சென்று மனைவி திட்டினால்.. அதற்காகவும் விவாகரத்து பெறலாம்!" சத்தீஸ்கர் ஐகோர்ட்

India

oi-Vigneshkumar

ராய்ப்பூர்: சதீதஸ்கர் மாநிலத்தில் விவகாரத்துத் தொடர்பான மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த சத்தீஸ்கர் ஐகோர்ட் முக்கிய உத்தரவு கருத்துகளைத் தெரிவித்து உள்ளது.

தம்தாரி மாவட்டத்தில் வசிக்கும் 32 வயது நபர் ஒருவர், ராய்பூரை சேர்ந்த 34 வயதான விதவை பெண்ணை கடந்த 2010ஆம் ஆண்டில் திருமணம் செய்து கொண்டார்.

இருப்பினும், இருவருக்கும் இடையே தொடர்ச்சியாகக் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டதாகத் தெரிகிறது. இதையடுத்து அந்த நபர் பல்வேறு காரணங்களைக் கூறி விவாகரத்து கோரி ராய்பூர் குடும்ப நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்தார்.

சென்னை-சேலம் 8 வழிச் சாலை சரியானது.. லேட்டா உணர்ந்த திமுக மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்கனும்- அண்ணாமலை

English summary

Chhattisgarh High Court observed that the act of a wife visiting the office of her husband and using abusive language would amount to cruelty: Chhattisgarh High Court on divorse case news.