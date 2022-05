காங்கிரஸ் தலைவர் யார்..? “இப்பவே முடிவெடுங்க” - பரபரப்பைக் கிளப்ப மூத்த தலைவர்கள் திட்டம்!?

India

oi-Vigneshkumar

உதய்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரில் காங்கிரஸின் சிந்தனையாளர் மாநாடு இன்று தொடங்கி மூன்று நாட்கள் நடக்கிறது.

காங்கிரஸ் கட்சியை மறுசீரமைப்பு செய்வது தொடர்பாகவும், அடுத்து நடைபெறவுள்ள தேர்தல்களுக்கு வியூகங்களை வகுப்பது தொடர்பாகவும் இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும்.

மேலும், ராகுல் காந்தியை காங்கிரஸ் தலைவராக்க இந்த மாநாட்டில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் வலியுறுத்தக்கூடும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அன்று ஸ்டாலினுக்காக வந்தாரே.. பார்த்தீங்களா! டாப் நிர்வாகியை தூக்கியது காங்கிரஸ்.. சோனாவிற்கு கோபம்?

English summary

Congress Chintan Shivir conclave in Udaipur is going on for three days starting today. It has been reported that senior leaders may urge Rahul Gandhi to become the Congress president.