முன் வரிசையில் நாற்காலி இல்லையா.. கோபமாய் கிளம்பிய காங். எம்.எல்.ஏ

போபால்: மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் அரசு விழாவில் தனக்கு முன் வரிசையில் நாற்காலி ஒதுக்கவில்லை எனக் கூறி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ஒருவர் கோபமாக நிகழ்ச்சியில் இருந்து புறப்பட்டு சென்ற சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் கிண்டலுக்கு ஆளாகி உள்ளது

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் பாஜக தலைமையிலான ஆட்சியில் சிவராஜ் சவுகான் முதலமைச்சராக உள்ளார். எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சியின் குவாலியர் கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏவாக சதீஷ் சிகர்வார் என்பவர் உள்ளார்.

இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை குவாலியரில் தான்சேன் சம்ரோ என்ற பெயரில் அரசு நிகழ்ச்சி ஒன்று நடத்தப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய பிரதேச முதலமைச்சர் சிவராஜ் சவுகான் மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா மற்றும் உள்ளூர் பாஜக பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

The incident where a Congress MLA angrily walked out of a state function in Madhya Pradesh claiming that he was not allotted a chair in the front row at a government function has been ridiculed on social media.