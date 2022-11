குஜராத் பால விபத்து.. 9 பேருக்கு சிறை - 2 முறை அதே காண்டிராக்டர்! “அன் ஃபிட்” என நீதிமன்றம் கருத்து

India

காந்திநகர்: குஜராத்தில் அறுந்து விழுந்த மோர்பி பாலத்தை பராமரித்த காண்டிராக்டர்கள் தகுதியானவர்கள் இல்லை என்று கூறியுள்ள மாவட்ட நீதிமன்றம், 9 பேரை நீதிமன்ற காவலில் சிறையிலடைக்க உத்தரவிட்டு இருக்கிறது.

மோர்பி மச்சு ஆற்றின் குறுக்கே ஆங்கிலேயர் ஆட்சிகாலத்தில் கட்டப்பட்ட பாலம் அண்மையில் மறு சீரமைப்பு செய்யப்பட்டு மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக சமீபத்தில் திறக்கப்பட்டது.

அஜண்டா கடிகார நிறுவனத்தின் மற்றொரு நிறுவனமான ஒரேவா குழுமம் பராமரித்து வந்த இந்த பாலம் கடந்த ஞாயிற்றுக் கிழமை அறுந்து விழுந்ததில் 135 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

The Gujarat District Court has said that the contractors who maintained the collapsed Morbi Bridge in Gujarat were not qualified and has ordered 9 persons to be jailed in judicial custody.