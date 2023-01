அதிகாலையில் நடந்த துயரம்..போர் விமானங்கள் விபத்து எப்படி நடந்தது? நேரில் பார்த்தவர்கள் சொல்வது என்ன?

இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான போர் விமானங்கள் இன்று காலை விபத்துக்குள்ளாகின.

போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான இரண்டு விமானங்கள் விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகின. இந்த விமான விபத்தில் இரண்டு விமானிகள் காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர். ஒரு விமானி பலியானார். விமானங்கள் நடு வானில் மோதிக்கொண்டதில் இந்த விபத்து நடைபெற்றதா? என்று விசாரணையை விமானப்படை தொடங்கியுள்ளது.

இந்திய விமானப்படை வீரர்கள் பயிற்சியில் ஈடுபடுவது வாடிக்கையாக ஒன்றாகும். அந்த வகையில் இன்று மத்திய பிரதேச மாநிலம் குவாலியர் விமானப்படை தளத்தில் இருந்து பயிற்சிக்காக சுகோய் 30 மற்றும் மிராஜ் 2000 என்ற இரு போர் விமானங்களும் கிளம்பின.

இந்த இரு விமானங்களும் போரின் போது முன்களத்தில் பயன்படுத்தப் படக்கூடிய விமானங்கள் ஆகும். இந்தியாவின் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த போர் விமானங்களில் ஒன்றாக சுகோய் -30 போர் விமானம் கருதப்படுகிறது.

Two Indian Air Force planes crashed in Madhya Pradesh. Two pilots survived the crash with injuries. One pilot was killed. Did the plane crash in mid-air? The Air Force has started an investigation.