"பொருளாதார நிபுணரால் முடியாததை டீ விற்றவன் சாதித்திருக்கிறான்".. மன்மோகன் சிங்கை விமர்சித்த மோடி

காந்திநகர்: "ஒரு பொருளாதார நிபுணரால் சாதிக்க முடியாததை டீ விற்ற சாமானியன் சாதித்திருக்கிறான்" என முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கை குறிப்பிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியது அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் சிறந்த பொருளாதார அறிஞர்கர்களில் ஒருவராக கருதப்படுபவர். அவர் பிரதமராக இருந்த 10 ஆண்டுகால ஆட்சியில், நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்த அவர் செய்த சீர்திருத்தங்கள் ஏராளம். அவர் மீது ஆயிரம் விமர்சனங்கள் இருந்தாலும், அரசியலை கடந்து அவர் சிறந்த பொருளாதாரவாதி என எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் பலரே பாராட்டியுள்ளனர்.

பாஜக ஆட்சி அமைந்த பிறகும் பல பொருளாதார விவகாரங்கள் குறித்து மத்திய அமைச்சர்கள் மன்மோகன் சிங்குடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர். பிரதமர் நரேந்திர மோடியே பல முறை மன்மோகன் சிங்கை அவரது பொருளாதார அணுகுமுறைக்காக பல முறை பாராட்டியுள்ளார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi said that the country's economy climbed up by only one position to reach the tenth spot under a economist PM Manmohan Singh. But a humble tea seller made the Indian economy became the fifth largest in the world in the last eight years.