இனி எல்லாம் மக்களின் கையில்! கோவிலில் தீவிரமாக வழிபட்ட பஞ்சாப் முதல்வர் சரண்ஜித்.. என்ன சொன்னார்?

India

oi-Nantha Kumar R

குருத்வார்: தேர்தலுக்கு முன்பு பஞ்சாப் குருத்வாரில் உள்ள காரர் பகுதி ஸ்ரீகடல்கார்க் சாகிப் கோயிலில் முதல்வர் சரண்ஜித் சன்னி பிரார்த்தனை செய்தார். ‛‛தேர்தலில் வெற்றி பெற அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்துள்ளோம். இனி தேர்தல் முடிவு மக்களின் கையில் தான் உள்ளது'' எனக்கூறினார்.

பஞ்சாப்பில் மொத்தம் 117 தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் 1304 பேர் வேட்பாளர்களாக களத்தில் உள்ளனர். மொத்தம் 2.14 கோடி மக்கள் வாக்குரிமை பெற்றுள்ளனர். தேர்தல் ஆணைய உத்தரவுப்படி இன்று ஒரேகட்டமாக 117 தொகுதிகளுக்கும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது.

சென்னையில் துணை மேயர் பதவி யாருக்கு? காய்நகர்த்தும் 5 முக்கிய பிரமுகர்கள்! ஸ்டாலின் முடிவு என்ன?

வாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று தங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றி வருகின்றனர். பொதுமக்கள் அனைவரும் தவறாமல் ஓட்டளிக்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

English summary

‛‛Election results in the hands of the people, We have made every effort to win’’ says Punjab Chief Minister charanjit Singh channi.