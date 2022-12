பசுவிடம் பால் கறக்குறது ஈஸி பாஸ்.. நாங்க காளையிடமே பால் கறந்துட்டோம் தெரியும்ல.. கெஜ்ரிவால் பூரிப்பு

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: பசுவிடம் யார் வேண்டும் என்றாலும் பால் கறக்க முடியும் என்றும்.. ஆனால் நாங்கள் எருதுவிடம் பால் கறந்துள்ளோம்.. வரும் 2027 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் குஜராத்தில் ஆம் ஆத்மி ஆட்சி அமைக்கும் என அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பேசியுள்ளார்.

குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட ஆம் ஆத்மி கட்சி பாஜகவுக்கு கடும் சவால் அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால், அந்தக் கட்சிக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வெற்றி கிடைக்கவில்லை. அங்கு, 5 தொகுதிகளில் வென்று முதல் முறையாக குஜராத்தில் தடம் பதித்தாலும் எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கவில்லை என்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டது.

English summary

Aam Aadmi Party coordinator Arvind Kejriwal has said that anyone can milk the cow, but we have milked the ox and the Aam Aadmi Party will form the government in Gujarat in the upcoming 2027 elections.