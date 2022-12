தேர்தல் பிரசார வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்.. குஜராத்தில் 50 கி.மீ சாலை பேரணி.. மோடியின் பிரமாண்ட பிளான்

India

காந்திநகர்: குஜராத்தில் இன்று முதற்கட்ட தேர்தல் தொடங்கியுள்ள நிலையில், பிரதமர் மோடி சாலை மார்க்கமாக மக்களை சந்திக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார்.

இந்த 'ரோட் ஷோ' பயணம் மாலை தொடங்கி இரவு 9.45 மணி வரை நடைபெறும் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதனால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மக்களை சந்திப்பதற்காக பிரதமர் மோடி 50 கி.மீ வரை ரோட் ஷோவில் பங்கேற்பது இதுவே முதல்முறையாகும். பிரதமர் வருகையால் இப்பகுதிகள் முழுவதும் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளன.

As the first phase of elections has started in Gujarat today, Prime Minister Modi is planning to meet the people by road. It is said that this 'roadshow' journey will start in the evening and last till 9.45 pm. Security arrangements have been strengthened. This is the first time that PM Modi will participate in a roadshow of up to 50 km to meet people. Due to the arrival of the Prime Minister, all these areas are full of festivities.