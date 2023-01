கோவாவில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்.. ஊர் திரும்பும் போது விபத்து.. தமிழத்தை சேர்ந்த 4 பேர் பலியான சோகம்

India

oi-Mani Singh S

பானாஜி: புத்தாண்டு கொண்டாடுவதற்காக கோவாவிற்கு காரில் சென்ற தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள், கொண்டாட்டங்களை முடித்துக்கொண்டு சொந்த ஊர் திரும்பியுள்ளனர். வரும் வழியில் கர்நாடக மாநிலத்தில் அவர்கள் வந்த கார் விபத்தில் சிக்கியதில் 4 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும் 3 பேர் காயம் அடைந்தனர்.

2022 ஆம் ஆண்டு முடிந்து 2023 ஆம் ஆண்டு நேற்று (ஜன.1) பிறந்தது. உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் ஆங்கில புத்தாண்டை உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.

தமிழகம் உள்பட இந்தியாவிலும் ஆங்கில புத்தாண்டை மக்கள் கோலாகலமாக கொண்டாடி வரவேற்றனர். இளம் வயதினர் நள்ளிரவில் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் கொண்டாடி வரவேற்று மகிழ்ந்தனர்.

English summary

People from Tamil Nadu who went to Goa by car to celebrate the New Year have returned to their hometown after the celebrations. On the way, 4 people died tragically when their car met with an accident in the state of Karnataka. 3 others were injured.