"குஜராத் பாலம் விபத்து வேதனை அளிக்கிறது".. முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல்!

அகமதாபாத்: குஜராத்தில் கேபிள் பாலம் அறுந்து விழுந்த விபத்தில் 130-க்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகிய நிலையில், இந்த விபத்து வேதனை அளிப்பதாக தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் உள்பட பலர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

குஜராத் மாநிலம் மோர்பி நகரில் உள்ள மச்சு ஆற்றை கடப்பதற்காக சுமார் 100 ஆண்டுகள் பழமையான கேபிள் பாலம் இருந்து வந்தது.

இந்த பாலத்தில் கடந்த 7 மாதங்களாக சீரமைப்பு பணி நடந்து வந்தது. இதையடுத்து குஜராத் புத்தாண்டு தினமான கடந்த 26-ஆம் தேதி இந்த கேபிள் பாலம் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறக்கப்பட்டது.

As more than 140 people lost their lives in the cable bridge collapse accident in Gujarat, many people including Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin expressed their condolences saying that this accident is painful.