மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு நீதிமன்றம் போட்ட உத்தரவு.. நித்யானந்தாவுக்கு சிக்கல்? பின்னணி இதுதான்

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: பாலியல் புகார், ஆட்கடத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளை எதிர்கொண்டுள்ள சர்ச்சைக்குரிய சாமியார் நித்யானந்தா கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவை விட்டு வெளியேறி இன்னும் தலைமறைவாகவே உள்ளார். கைலாசா என்னும் நாட்டை உருவாக்கி இருப்பதாக நித்யானந்தா தரப்பில் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் நித்யானந்தாவுக்கு எதிரான வழக்கு ஒன்றில் உள்துறை அமைச்சகம் பதிலளிக்க குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாமலையை சேர்ந்தவர் நித்தியானந்தா. குறுகிய காலத்தில் புகழ் வெளிச்சம் அடைந்த சாமியார் நித்யானந்தா எந்த அளவுக்கு வேகமாக புகழ் அடைந்தாரோ அதே அளவுக்கு சர்ச்சைகளிலும் சிக்கினார்.

நடிகை ஒருவருடன் நெருக்கமாக இருந்த வீடியோ வெளியானதில் தொடங்கிய நித்யானந்தா மீதான சர்ச்சை அளவே இல்லாமல் நீண்டு கொண்டே சென்றது. நித்யானந்தா மீது மீது பாலியல் புகார் உள்பட ஆட்கடத்தல் உள்ளிட்ட புகார்கள் எழுந்தன.

காஞ்சிபுரத்தில் கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வல்லுறவு செய்யப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு - என்ன நடந்தது?

English summary

Controversial preacher Nithyananda, who has faced various cases including sexual complaints and human trafficking, left India in 2019 and is still absconding. Nityananda is said to have created the country Kailasa. In this situation, the Gujarat High Court has ordered the Ministry of Home Affairs to respond in a case against Nithyananda.