வருவார்.. ஆனால் வரமாட்டார்.. அமித்ஷா, நட்டாவை வைத்து ‛கேம்’ ஆடிய பாஜகவினர்.. குஜராத்தில் ஆக்ரோஷம்

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: குஜராத் வதோதரா பொதுக்கூட்டத்தில் ‛‛வருவார்.. ஆனால் வரமாட்டார்..'' என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா ஆகியோரின் பெயரை வைத்து பாஜகவினர் ‛கேம்' ஆடியதால் கட்சியினர் கடும் வாக்குவாதம் செய்தனர். மேலும் உணவு, தண்ணீர் வசதி செய்யப்படவில்லை என தொண்டர்கள் விரக்தியை வெளிப்படுத்தியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

குஜராத்தில் உள்ள 182 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் 1 மற்றும் டிசம்பர் 5ம் தேதிகளில் 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.

குஜராத் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரின் சொந்த மாநிலமாகும். இதனால் இங்கு மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்பதில் இருவரும் உறுதியாக உள்ளனர்.

Union Home Minister Amit Shah and BJP National President JP Natta did not come to participate in the Gujarat Vadodara public meeting and an argument broke out between the activists and the BJP. There was a heated argument between the BJP members.