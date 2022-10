பாகிஸ்தானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியாது.. ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா திட்டவட்டம்!

India

ஸ்ரீநகர் : பாகிஸ்தானுடன் எந்த விதமான பேச்சுவார்த்தைக்கும் வாய்ப்பில்லை என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அங்கு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய போது காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர்களைச் சாடினார்.

மேலும் பேசிய அவர், பாகிஸ்தானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவேண்டும் என்று சிலர் கூறுகிறார்கள் என்றும் ஆனால் அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வாய்ப்பில்லை என அவர் தெரிவித்தார்.

