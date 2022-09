தலித் தொட்ட உடலை தொடமாட்டோம்! இறந்த பின்பும் துரத்தும் தீண்டாமை! ஒடிசாவில் நடந்த கொடூரம்

India

oi-Halley Karthik

புவனேஸ்வர்: பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் பிரேத பரிசோதனை செய்ததால் உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்தவரின் உடலை பெற்றுக்கொள்ள உறவினர்களும் கிராம மக்களும் மறுப்பு தெரிவித்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒடிசா மாநிலத்தில் அரங்கேறியுள்ள இந்த தீண்டாமை கொடுமை குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

கிராம மக்கள் உடலை பெற மறுத்த நிலையில் கிராம தலைவியின் கணவர் அந்த நபரின் உடலை தனது பைக்கில் கொண்டு சென்று தகனம் செய்துள்ளார்.

English summary

The incident has caused great shock as relatives and villagers have refused to receive the body as members of the Scheduled Community have conducted the post mortem. The police have conducted a serious investigation into this atrocity of untouchability in the state of Odisha. When the villagers refused to receive the body, the village leader's husband carried the body on his bike and cremated it