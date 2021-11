இவ்வளவு நன்றாக ஆடியும்.. ஓரம்கட்டப்படும் ஷ்ரேயாஸ்.. அடுத்த போட்டியில் நோ சான்ஸா? என்னாச்சு?

India

oi-Shyamsundar I

ஜெய்ப்பூர்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் மிகவும் சிறப்பாக ஆடி உள்ளார். அறிமுக போட்டியிலேயே மிக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இந்தியா ஆடி வருகிறது. ரோஹித், கோலி, பண்ட் இல்லாத நிலையில் இந்திய அணியில் பல இளம் வீரர்கள் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர். அதன்படி அணிக்குள் இந்த முறை ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளார்.

இந்த போட்டியில் இந்திய அணி டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. இந்திய அணியில் கில், மயங்க் அகர்வால், புஜாரா, ரஹானே, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், ஜடேஜா, சாகா, அக்சர் பட்டேல், அஸ்வின், இஷாந்த் சர்மா, உமேஷ் யாதவ் ஆகியோர் ஆடும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டனர்.

English summary

Ind vs NZ: Shreyas Iyer may not play next match as Kohli is coming in for the second test.