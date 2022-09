பாஜக பிரதமர் வேட்பாளர் சோனியா காந்தி என்பது போல இருக்கிறது.. பாஜகவை அட்டாக் செய்த ஆம் ஆத்மி!

India

oi-Mani Singh S

காந்திநகர்: ஆம் ஆத்மி கட்சியில் இருந்து மேதா பட்கர் விலகி 7 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில், தற்போது அக்கட்சியின் குஜராத் முதல்வர் வேட்பாளராக மேதா பட்கர் நிறுத்தப்படலாம் என்று பாஜக கூறியிருப்பது குஜராத் அரசியலில் கடும் விவாதப்பொருளாகியுள்ளது. இதற்கு பதிலளித்துள்ள ஆம் ஆத்மி, இது பாஜக பிரதமர் வேட்பாளர் சோனியா காந்தி என்பது போல இருக்கிறது என்று பதிலளித்துள்ளது.

பிரதமர் மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் இந்த ஆண்டு இறுதியில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

குஜராத்தில் கடந்த 24 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருக்கும் பாஜக இம்முறையும் ஆட்சியை கைப்பற்றிவிட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறது.

English summary

After 7 years of Medha Bhatkar from Aam Aadmi Party, the BJP has said that she may be nominated as the party's Gujarat chief ministerial candidate.