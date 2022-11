மீண்டும் மாநிலமாகும் ஜம்மு காஷ்மீர்? புதிய பிளானில் மத்திய அரசு.. நிர்மலா சீதாராமன் சூசகம்.. பின்னணி

India

oi-Nantha Kumar R

ஜம்மு காஷ்மீர்: ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கான சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து செய்த மத்திய அரசு ஜம்மு காஷ்மீர், லடாக் என 2 யூனியன் பிரதேசங்களை உருவாக்கியது. இந்நிலையில் தான் மீண்டும் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலமாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சூசகமாக தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில் ஒன்றாக ஜம்மு காஷ்மீர் இருந்தது. இது சிறந்து அந்தஸ்துடன் செயல்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் தான் ஜம்மு காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு கடந்த 2019ல் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய சட்டப்பிரிவு 370யை ரத்து செய்தது.

English summary

The central government canceled the special status of the state of Jammu and Kashmir and created 2 Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has hinted that the central government is planning to make Jammu and Kashmir a state again.