காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் சர்ச்சை! 'ஆமாங்க இழிவான படம்தான்'.. இஸ்ரேலிய இயக்குநருக்கு ஜூரி உறுப்பினர்கள் ஆதரவு

oi-Halley Karthik

ஜெருசேலம்: இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த திரைப்பட இயக்குநர் நாதவ் லாபிட், 'தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்' திரைப்படம் குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்திருந்த நிலையில், அவரின் கருத்துகளுக்கு ஆதரவளிப்பதாக இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவின் நடுவர் மன்ற சக உறுப்பினர்கள் கூறியுள்ளனர்.

நாதவ் லாபிட்டின் கருத்துகளுக்கு இந்தியா தரப்பில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து இஸ்ரேலும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தது. இந்தியாவுக்கான இஸ்ரேலிய தூதர், நாதவ் லாபிட்டின் நிலைப்பாடு குறித்து தனது கண்டனத்தை வெளிப்படையாக பதிவு செய்திருந்தார்.

இந்த பிரச்னை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், நடுவர் மன்ற உறுப்பினர்களில் மூவர் நாதவ் லாபிட் நிலைப்பாட்டிற்கும், அவரது கருத்திற்கும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Israeli film director Nadav Labit has expressed strong criticism of the film 'The Kashmir Files', but fellow members of the jury have said that they support his views.