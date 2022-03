"போபாலி என்றால் ஓரினச்சேர்க்கையாளர்" காஷ்மீர் பைல்ஸ் இயக்குனர் சர்ச்சை.. கொந்தளித்த ம. பி மக்கள்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

போபால்: மத்திய பிரதேச தலைநகரான போபாலை சேர்ந்த மக்களை ஓரினச்சேர்க்கையாளர்கள் என தி காஷ்மீர் பைல்ஸ் இயக்குநர் விவேக் ரஞ்சன் அக்னிஹோத்ரி தெரிவித்தது போபால் மக்களிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய தி காஷ்மீர் பைல்ஸ் திரைப்படத்தை தொடர்ந்து அதன் இயக்குநர் விவேக் ரஞ்சன் அக்னிஹோத்ரி தொலைக்காட்சிகளுக்கும் யூடியூப் சேனல்களுக்கு பேட்டியளித்து வருகிறார்.

இதனிடையே அண்மையில் மத்திய பிரதேச தலைநகர் போபாலில் நடைபெற்ற திரைப்பட விழாவில் பங்கேற்ற விவேக் ரஞ்சன் அன்லைன் சேனலுக்கு பேட்டியளித்தார்.

அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரும் காஷ்மீர் பைல்ஸ் பிரச்சனை... உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல்

English summary

The Kashmir Piles director Vivek Ranjan Agnihotri has termed the people of Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, as homosexual, which has caused a stir among the people of Bhopal.