“5 டுவிஸ்டுகள்” - பாயும் பாஜக.. “பதுங்கும்” வங்கத்து புலி! “கப்சிப்” மம்தா -மொத்தமாக மாறும் “கணக்கு”

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொல்கத்தா: மத்திய அரசு மற்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிராக தொடர்ந்து அதிரடி அரசியலை செய்து வந்த மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி கடந்த சில மாதங்களாக அமைதியாக செல்வது அவரது பேச்சுக்களின் மூலம் தெரிகிறது.

மேற்கு வங்க மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றிபெற்று மம்தா பானர்ஜி 3 வது முறையாக முதலமைச்சராக இருந்து வருகிறார். கடந்த முறை முதலமைச்சராக இருந்த சமயத்திலிருந்து கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை மம்தா பானர்ஜி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிராகவும் மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும் காட்டமான கருத்துக்களை தெரிவித்து வந்தார்.

இதனால் காங்கிரஸ் அல்லாத மூன்றாவது அணியின் பிரதமர் வேட்பாளராக மம்தா பானர்ஜி இருப்பார் என்றெல்லாம் பேசப்பட்டது. ஆனால், கடந்த சில மாதங்களாகவே மம்தா பானர்ஜி மத்திய அரசு மீதும், பாஜக மீதும் அதிக விமர்சனங்களை முன்வைப்பதில்லை. மாறாக சில ஆதரவான கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார். குறிப்பாக அம்மாநில அமைச்சராக இருந்த பார்த்தா சாட்டர்ஜி கைதுக்கு பிறகு.

வெடிகுண்டு, துப்பாக்கிகளுடன் ஆட்களை இறக்கிய பாஜக.. மேற்கு வங்க வன்முறையால் மம்தா பானர்ஜி கோபம்

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who has been doing active politics against the central government and the Bharatiya Janata Party, has been quiet for the past few months. Here we have 4 points which proves her new movements towards BJP.