நுபுர் சர்மா முதல் ஹவுரா கலவரம் வரை.. பாஜக செய்த பாவங்களால் மக்கள் அவதி! கொந்தளித்த மம்தா பானர்ஜி..!

கொல்கத்தா : கடந்த இரண்டு நாட்களாக வன்முறை காரணமாக ஹவுராவில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது எனவும், பாஜக செய்யும் பாவங்களால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என மேற்கு வங்க மாநில முதல்வரும் , திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி கூறியுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களாக இந்தியாவுக்கு உலக நாடுகளின் கண்டனங்களை பெற்றுத் தந்திருக்கிறது. இதனால் வளைகுடா நாடுகளுடனான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. தலிபான்கள் கூட இந்தியாவுக்கு அறிவுரை கூறியுள்ளனர்.

அல் கொய்தா தீவிரவாத இயக்கம் தாக்குதல் நடத்துவோம் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இத்தனைக்கும் காரணம் பாஜகவின் செய்தித் தொடர்பாளராக இருந்த நுபுர் சர்மாவின் சர்ச்சைப் பேச்சு.

மதவெறி பேச்சு... பாஜகவின் நுபுர் சர்மாவோடு, ஒவைசி, விசிக விக்ரமன் மீதும் டெல்லி போலீஸ் வழக்கு

West Bengal Chief Minister and Trinamool Congress leader Mamata Banerjee has said that the normal life of the people in Howrah has been affected by the violence for the past two days and the people have been affected by the sins committed by the BJP.