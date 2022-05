இறந்ததாக புதைக்கப்பட்ட திருடன்! 9 மாதத்துக்கு பின் உயிருடன் வந்த அதிசயம்! தட்டித்தூக்கிய போலீசார்

India

போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் ரூ.6 லட்சத்துடன் மாயமான நபர் இறந்ததாக கூறி புதைக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் 9 மாதத்துக்கு பிறகு அதிசயமாக உயிருடன் வந்தார். இதையடுத்து திருட்டு வழக்கில் அவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

மத்தியபிரதேச மாநிலம் ஷதார்பூர் மாவட்டம் பமிதா பகுதியில் ஹார்ட்வேர் கடை வைத்திருப்பவர் சுதிர் அகர்வால். இவரது கடையில் சரக்கு வாகன டிரைவராக சுனில் நாம்தேவ் (வயது 34) பணியாற்றினார்.

கடையில் இருந்து இரும்பு உள்ளிட்ட பொருட்களை சரக்கு வாகனத்தில் டெலிவரி செய்யும் பணியை சுனில் நாம்தேவ் செய்து வந்தார்.

Police have nabbed a 34-year-old man, nine months after he faked his death to evade arrest after allegedly stealing Rs 6.65 lakh cash of a trader in Madhya Pradesh’s Chhatarpur district, an official said on Monday.