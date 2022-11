எடப்பாடியின் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள்.. “பொய் என நிரூபிப்போம்”.. அமைச்சர் பெரியகருப்பன் ஆவேசம்!

India

தென்காசி : உள்ளாட்சி நிதியை திருப்பி அனுப்பும்படி தமிழக அரசு கூறியதாக எடப்பாடி பழனிசாமி புகார் தெரிவித்திருப்பது ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு என அமைச்சர் கேஆர் பெரியகருப்பன் சாடியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு மீது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் பொய்யானவை என்பதை ஆதாரத்துடன் நிரூபிப்போம் என அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக அரசு மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார். இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக தமிழக ஆளுநரையும் சந்தித்து புகார் அளித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஜால்ரா' சீண்டிய ஈபிஎஸ்.. உரிமைகளை ஆளுநர் பறிப்பதைத்தான் விரும்புகிறீர்களா? - கனிமொழி விளாசல்!

English summary

Minister KR Periyakaruppan has said that Edappadi Palaniswami's allegation that TN government has asked him to return local government funds is a baseless allegation and we will prove all the allegations leveled by Edappadi Palaniswami as false.