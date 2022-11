"சனாதனத்தை அவமதித்துவிட்டார் கமல்நாத்".. பொங்கும் பாஜக.. அனுமார் வடிவ கேக்கை வெட்டியதால் சர்ச்சை

India

oi-Jackson Singh

போபால்: அனுமார் கோயில் வடிவத்திலான கேக்கை வெட்டி தனது பிறந்த நாளை கொண்டியதால் மத்திய பிரதேச முன்னாள் முதல்வரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான கமல்நாத் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார்.

இந்த கேக்கை வெட்டியதன் மூலம் அவர் இந்து மதத்தையும், சனாதனத்தையும் அவமதித்துவிட்டதாக ஆளும் பாஜகவினர் கொதித்தெழுந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

மேலும், இந்த விவகாரத்தில் கமல்நாத் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ள பாஜக நிர்வாகிகள், அவருக்கு எதிராக போராட்டத்தில் குதிக்கவும் தயாராகி வருகின்றனர்.

English summary

Former Madhya Pradesh chief minister and senior Congress leader Kamalnath has been in controversy after celebrating his birthday by cutting a cake in the shape of Hanuman temple.