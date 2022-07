ஜெய் ஸ்ரீ ராம்.. கோஷம் எழுப்ப வற்புறுத்தப்பட்ட இஸ்லாமியர்.. உ.பி.யில் ஒருவர் கைது!

India

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரா: உத்தரப் பிரதேசத்தில் இஸ்லாமியர் ஒருவரை ஜெய் ஸ்ரீ ராம், பாரத் மாதா கி ஜெய் என்று கோஷம் எழுப்ப வற்புறுத்திய நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

நாடு முழுவதும் இஸ்லாமியர்கள் தங்களது தேசபக்தியை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவ்வப்போது பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் பேசி வருகின்றனர். குறிப்பாக 2014ம் ஆண்டு மத்தியில் பாஜக ஆட்சியமைந்த பின்னர், இஸ்லாமியர் மீதான தாக்குதல் சம்பவங்கள், இஸ்லாமியர்க்கு எதிராக கோஷங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

ஜெய் ஸ்ரீராம்: பாஜக கோஷத்தால் அதிர்ந்த மேடை- “அட அமைதியா இருங்கப்பா” மீண்டும் மீண்டும் சொன்ன ஆளுநர்!

English summary

A group of men in Mathura forced a Muslim man to shout 'Jai Shri Ram' and 'Bharat Mata ki jai' slogans and uploaded the video on social media. The Mathura police arrested the main perpetrator in the incident.