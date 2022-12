நாசவேலைக்கு சதியா? ஆயுதங்களுடன் அத்துமீறி நுழைந்த பாக். மீன்பிடி படகு..சுற்றி வளைத்த இந்திய கடற்படை

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: இந்திய கடல் பகுதிக்குள் பயங்கர ஆயுதங்கள் மற்றும் போதைப்பொருளுடன் அத்துமீறி நுழைந்த பாகிஸ்தான் படகை சுற்றி வளைத்த இந்திய கடற்படை படகில் இருந்த 10 பேரையும் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

ஏதேனும் நாச வேலை சதித்திட்டத்துடன் இந்திய எல்லைக்குள் பாகிஸ்தான் படகு நுழைந்ததா என்ற கோணத்திலும் குஜராத் பயங்கராவத தடுப்பு பிரிவு மற்றும் கடல்படை அடங்கிய பாதுகாப்பு குழு விசாரணை நடத்துவதாக தெரிகிறது.

அரபிக்கடலில் இந்தியாவுக்குச் சொந்தமான கடற்பகுதிகளுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து ஆயுதங்கள் மற்றும் போதை பொருள் கடத்தல் முயற்சியில் பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த சில கும்பல்கள் அடிக்கடி முயற்சித்து வருகின்றன.

English summary

The Indian Navy has detained all 10 people on board the Pakistani boat that trespassed with dangerous weapons and drugs in the Indian waters and is investigating.