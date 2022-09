மக்களுக்காக வாழ்கிறது பாஜக.. விளம்பரத்துக்காக மக்கள் பணத்தை வீணடிக்கவில்லை.. குஜராத்தில் மோடி பேச்சு

India

அகமதாபாத்: பொதுமக்களின் பணத்தை வீணடிக்காமல் எந்தவித ஆரவாரமும் இன்றி நலத்திட்டங்களை செய்து முடித்துள்ளோம் என்றும், நாங்கள் எப்போதும் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் உறுதியாக உள்ளோம் என்றும் குஜராத்தில் பிரதமர் மோடி பேசினார்.

பிரதமர் மோடி இன்று தனது சொந்த மாநிலமான குஜராத்த் சென்றார். குஜராத்தின் பாவ்நகர் பகுதியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் சுமார் 6 ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்.

இதைத்தொடர்ந்து அங்குள்ள பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார். அப்போது அவர் விளம்பரத்துக்காக பாஜக அரசு மக்கள் பணத்தை வீணடிக்கவில்லை என்று பேசினார். கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:-

Prime Minister Modi said in Gujarat that we have completed the welfare schemes without any fanfare without wasting public money and we are always determined to fulfill our election promises.