பஞ்சாப்பில் 5 கிராம மக்களை விரட்டி விரட்டி கடித்த 'பிட்புல் நாய்'.. 12 பேர் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி!

India

oi-Mani Singh S

அமிர்தசரஸ்: பஞ்சாப்பில் அடுத்தடுத்து ஒரே நாளில் 5 கிராமங்களில் புகுந்து கண்ணில் பட்டவர்களை எல்லாம் விரட்டி விரட்டி பிட்புல் நாய் கடித்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில் 12 பேர் படுகாயத்துடன் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நாய் இனங்களில் மிகவும் கொடூரமாக கருதப்படுவது பிட்புல் வகையை சேர்ந்த நாயேயாகும். இந்த நாய்கள் வீட்டுக்கு வரும் வெளியாட்களை கடித்து தாக்குவதுடன் சில நேரங்களில் வீட்டு எஜமானர்களையும் கடித்து விடுகிறது.

இதன் காரணமாகவும், இந்த நாய்கள் கடித்தால் மரணம் ஏற்படும் என்பதாலும், இந்த நாயை வளர்க்க பல்வேறு நாடுகளில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் பார்ப்பதற்கு ஆக்ரோஷமாக, கட்டுமஸ்தாக இருப்பதால் இந்த நாயை ஒருசிலர் வளர்க்க விரும்புகின்றனர்.

English summary

In Punjab, the incident of pitbull dog biting after entering 5 villages in one day has caused shock. 12 people have been admitted to the hospital with serious injuries.