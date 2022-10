ம.பியில் கோர விபத்து.. தீபாவளிக்கு ஆசையாக ஊர் திரும்பிய 15 பேர் பலி.. பிரதமர் நிவாரணம் அறிவிப்பு

India

போபால்: ஹைதராபாத்திலிருந்து உத்தரப் பிரதேசம் நோக்கி சென்றுகொண்டிருந்த பேருந்து ஒன்று விபத்திற்குள்ளானதில் 15 பேர் உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.2 லட்சத்தை நிவாரணமாக அறிவித்துள்ளார்.

அதேபோல படுகாயமடைந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.50,000 வழங்கப்படும் என்றும் பிரதமர் அறிவித்துள்ளார்.

A bus traveling from Hyderabad to Uttar Pradesh met with an accident in which 15 people lost their lives. Prime Minister Narendra Modi condoled those who lost their lives in the accident and announced a compensation of Rs 2 lakh each to the families of the victims. Similarly, the Prime Minister has announced that Rs.50,000 will be given to the families of the seriously injured.