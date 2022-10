இந்திக்கு எதிராக வங்கத்தில் பரவிய தீ.. அண்ணா, ஸ்டாலின் படங்களை கையில் ஏந்திய மக்கள்.. போராட்டம்

India

oi-Halley Karthik

கொல்கத்தா: இந்தி மொழி திணிப்புக்கு எதிராக தமிழ்நாட்டை போல இதர மாநிலங்களும் தங்களது போராட்டங்களை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற இந்தி மொழி திணிப்புக்கு எதிரான போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் தலைவர்களான அண்ணா, கருணாநிதி, மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியோரது படங்களை போராட்டக்காரர்கள் ஏந்தி மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தி மொழி திணிப்பு எதிர்ப்பிற்கு முன்னோடியாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டை போராட்டக்காரர்கள் முன்மாதிரியாக கொண்டுள்ளனர்.

களத்தில் இறங்கும் உதயநிதி.. 'இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு’.. 15ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம்!

English summary

Other states like Tamil Nadu have intensified their protests against the imposition of Hindi language. In the protest against imposition of Hindi language held last night in Kolkata, West Bengal, protesters carried pictures of Tamil Nadu leaders Anna, Karunanidhi, M.K.Stalin and protested against the central government.