கால் ரொம்ப வலிக்குது.. ஹெல்மெட் மாட்டி புல்லட் ஓட்டிய ராகுல். .பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் ‛‛மாஸ்’’

India

oi-Nantha Kumar R

இந்தூர்: கன்னியாகுமரியில் இருந்து துவங்கிய பாரத் ஜோடோ யாத்திரை மத்திய பிரதேசத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் நிலையில் ராகுல் காந்தி நடைப்பயணத்தை கைவிட்டு ஹெல்மெட் அணிந்து புல்லட்டில் பயணித்த வீடியோ இணையதளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

2014 நாடாளுமன்ற தேர்தலை தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து சோதனைகளை சந்தித்து வருகிறது. 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் பின்னடைவை சந்தித்த காங்கிரஸ் கட்சி பல மாநிலங்களில் ஆட்சியை பறிகொடுத்து வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் 2024ல் மீண்டும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் காங்கிரஸ் உள்ளது.

பாகிஸ்தான் ஜிந்தாபாத்.. ராகுலின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் கிளம்பிய கோஷம்? பாஜக வெளியிட்ட வீடியோ

English summary

As the Bharat Jodo Yatra, which started from Kanyakumari, is currently underway in Madhya Pradesh, a video of Rahul Gandhi abandoning the walk and wearing a helmet and traveling on a bullet is going viral on the internet.