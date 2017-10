பாஜகவுக்கு பதிலடியாக ட்விட்டரில் ராகுல் காந்தி பதிவிட்ட ”நாய் வீடியோ”- சோசியல் மீடியாவில் வைரல்!

டெல்லி: காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி ட்விட்டரில் பதிவிட்ட நாய் வீடியோ ஒன்று அரசியல் வட்டாரங்களில் விவாதப் பொருளாகிவிட்டது. சமூக வலைதளங்களிலும் வைரலாக அந்த வீடியோ பரவி வருகிறது.

ராகுல் காந்திக்காக ட்விட்டரில் யாரோ கருத்துகளை பதிவிடுகின்றனர்; அவரது சொந்த கருத்தே அல்ல என பாஜகவினர் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இதற்கு பதிலடி தரும் வகையில் ராகுல் காந்தி நேற்று ட்விட்டரில் ஒரு பதிவை போட்டிருந்தார். சில விநாடிகள் ஓடக் கூடிய வீடியோவையும் அதில் இணைத்திருந்தார். அந்த வீடியோ பதிவில் குட்டி நாயிடம் நமஸ்தே சொல்லுமாறு ராகுல் கூறும் காட்சி இடம்பெற்றிருந்தது.

Ppl been asking who tweets for this guy..I'm coming clean..it's me..Pidi..I'm way 😎 than him. Look what I can do with a tweet..oops..treat! pic.twitter.com/fkQwye94a5