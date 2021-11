'சூப்பர்'.. திருமணம் முடிந்த கையோடு மணப்பெண் செய்த உன்னத செயல்.. நெகிழ்ந்துபோன விருந்தினர்கள்!

India

oi-Rayar A

ஜெய்ப்பூர்: தொழில்நுட்பம் விரல் நுனியில் வந்து விட்ட இந்த நவீன யுகத்திலும் வரதட்சணை என்னும் நடைமுறையை இந்தியாவில் இருந்து துரத்தி அடிக்க முடியவில்லை. வரதட்சணை கொடுக்க முடியாததால் ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த பல பெண்கள் திருமணம் முடியாமல் உள்ளனர்.

மேலும் திருமணம் முடிந்தாலும் வரதட்சணை கொடுமை காரணமாக நாட்டில் வருடம்தோறும் பல பெண்களின் உயிர்கள் அநியாயமாக பறிக்கப்படுகின்றன. சில பெண்களின் இல்லற வாழ்க்கை பாதியில் முடிந்து விடுகிறது.

வீடுகட்ட சேமித்து வைத்திருந்த.. ரூ.5 லட்சத்தை ஆன்லைன் ரம்மியில் இழந்த ஊழியர் தற்கொலை.. தொடரும் சோகம்

English summary

A bride from Rajasthan has given a dowry of Rs 75 lakh that her father had saved for her to use to build student hostels. Father-daughter selfless act is spreading virally on social media