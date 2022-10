பூசாரியின் கொடூரம்.. தலித் பெண்ணை கடத்தி கூட்டு பலாத்காரம்.. வீடியோ எடுத்து மிரட்டல்.. அதிர்ச்சி

India

oi-Nantha Kumar R

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில் தலித் பெண்ணை பலாத்காரம் செய்த பூசாரி வீடியோவை காட்டி மிரட்டி மேலும் சிலருடன் சேர்ந்து மயக்க மருந்து கொடுத்து கூட்டு பலாத்காரம் செய்த கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது.

ராஜஸ்தான் அஜ்மீரை சேர்ந்தவர் 25 வயது இளம்பெண். தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர். திருமணமான இவருக்கு கணவர் மற்றும் ஒரு குழுந்தை உள்ளனர்.

இந்நிலையில் கடந்த மாதம் 27 ம் தேதி வீட்டை விட்டு வெளியே சென்ற இளம்பெண் மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை. இதையடுத்து அவரை அவரது கணவர் மற்றும் குடும்பத்தினர் தேடிப்பார்த்தனர். எங்கு தேடியும் அவர் கிடைக்கவில்லை.

A gruesome incident has taken place in Rajasthan where a Dalit woman was gang-raped by a priest who threatened to show her the video and drugged her along with some others.