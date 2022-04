நீதிமன்றம் அளித்த அடடே தீர்ப்பு.. மனவியை கர்ப்பமாக்க கணவனுக்கு 15 நாள் பரோல்! இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே!

India

ஜெய்ப்பூர் : கணவனின் சிறைவாசத்தால் மனைவியின் பாலியல் மற்றும் உணர்ச்சித் தேவைகள் பாதிக்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டு, மனைவி கர்ப்பம் தரிக்க ஆணுக்கு 15 நாள் பரோல் வழங்கி ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள சம்பவம் சமூக வலைதளங்களின் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

சமீப நாட்களாக பல்வேறு வழக்குகளில் நீதிமன்றங்கள் அளிக்கும் தீர்ப்புகள் சமூக வலைதளங்களில் ஆச்சர்யத்தையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த வகையிலான விசித்திரமான தீர்ப்பு ஒன்றுதான் தற்போது பேசப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The Rajasthan High Court has ordered a 15-day parole for a man to conceive his wife, citing her husband's imprisonment as affecting his wife's sexual and emotional needs.