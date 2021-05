செம.. சூப்பர்.. பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ.5,000.. அசத்தும் மத்திய பிரதேச அரசு!

India

போபால்: கொரோனா தொற்றால் பெற்றோரை பறிகொடுத்த குழந்தைகளுக்கு ரூ.5,000 மாத உதவித்தொகையும், இலவச கல்வியும் வழங்கப்படும் என்று மத்திய பிரதேச அரசு அசத்தல் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் கொரோனா தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் 8,000-க்கு மேற்பட்ட பாதிப்புகளும், 80-க்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புகளும் எற்பட்டு இருகின்றன.

English summary

The Madhya Pradesh government has announced a monthly stipend of Rs 5,000 and free education for children who have lost their parents due to corona infection