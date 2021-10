ஜம்மு காஷ்மீரில் அமித் ஷா.. ஸ்னிப்பர்கள், ஷார்ப் ஷூட்டர்கள் குவிப்பு.. பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடு

India

oi-Veerakumar

ஸ்ரீநகர்: 3 நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்திற்கு வருகை தந்துள்ளார். அவரது பாதுகாப்பிற்காக ஸ்னிப்பர்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய துப்பாக்கி பயிற்சி பெற்ற வீரர்கள், விண்ணில் பறந்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடும் ட்ரோன்கள், ஷார்ப் ஷூட்டர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு உள்ளார்கள்.

ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் தீவிரவாதிகள் அங்குள்ள பொதுமக்களை குறிவைத்து தாக்குதல்களை அரங்கேற்றி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, வெளி மாநிலங்களை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தப்படுவதாக அவர்கள் தங்களது சொந்த மாநிலங்களுக்கு பயந்து திரும்பி கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

அங்குள்ள சிறுபான்மை மக்கள்தான் இதில், அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில்தான் பாதுகாப்பு நிலவரத்தை நேரில் ஆய்வு செய்வதற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஜம்மு காஷ்மீர் சென்றுள்ளார்.

English summary

Amit Shah Jammu visit: Union Home Minister Amit Shah today arrived in the Union Territory of Jammu and Kashmir on a three-day visit. For his protection have been used snipers, drones and sharpshooters.