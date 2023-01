இந்தியாவை காப்பாற்ற.. மோடி வடிவில் பிறந்துள்ளார் விவேகானந்தர்.. என்ன பாஜக எம்பி இப்படி சொல்லுறாரு?

India

oi-Jackson Singh

கொல்கத்தா: "இந்தியாவையும், இந்திய மக்களையும் துஷ்டர்களிடம் இருந்து காப்பாற்ற சுவாமி விவேகானந்தர் நரேந்திர மோடி வடிவில் மறுபிறவி எடுத்திருக்கிறார்" என மேற்கு வங்க பாஜக எம்.பி. சவுமித்ரா கான் கூறியிருப்பது எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது.

முற்றும் துறந்த முனிவராக வாழ்ந்த சுவாமி விவேகானந்தரை மோடியுடன் ஒப்பிட்டு அவரை பாஜக தொடர்ந்து களங்கப்படுத்தி வருவதாக காங்கிரஸ், திரிணமூல் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், பாஜக தலைவர்கள் பலர் பதவியில் நீடிப்பதற்காகவும், புதிய பதவியை வாங்குவதற்காகவும் மோடி புகழ் பாடுவது அதிகரித்துள்ளதாக கூறியுள்ள எதிர்க்கட்சிகள், அவர்களின் புகழுரையை மோடி உண்மை என நினைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் எனவும் கூறியுள்ளனர்.

English summary

West Bengal BJP MP Saumitra Khan said that Swami Vivekananda has reincarnated in the form of Narendra Modi to save India and the Indian people.