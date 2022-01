கட்சியிலிருந்து கழன்று கல்தா கொடுக்கும் எம்எல்ஏக்கள்.. தொடரும் தலைவலியால் அதிர்ச்சியான கோவா பாஜக

India

பானஜி : கோவாவில் பாஜக தலைமையிலான அரசு துணிச்சலான முகத்தை காட்டி வந்தாலும் கட்சியில் இருந்து தொடர்ந்து கிறிஸ்தவ எம்எல்ஏக்கள் விலகி வருவது அக்கட்சியினருக்கு புதிய தலைவலியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கோவா மாநில சட்டசபைக்கான பதவிக்காலம் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. உத்தரப் பிரதேசம், உத்தரகண்ட், மணிப்பூர், பஞ்சாப் மாநிலங்களைப் போன்றே பஞ்சாப் மாநிலத்திலும் தேர்தல் தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

பிரச்சார வியூகங்கள் வேட்பாளர் தேர்வு என அடுத்தடுத்து முக்கிய நடவடிக்கைகளில் அரசியல் கட்சியினர் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலில் தாங்கள் தான் வெற்றி பெறுவோம் என பாஜக தலைமையிலான அரசு துணிச்சலாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து அங்கிருந்து கிறிஸ்தவ எம்எல்ஏக்கள் வெளியேறி வருகின்றனர்.

Despite the brave face of the Goa BJP-led government, the continued withdrawal of Christian MLAs from the party has given the party a new headache.