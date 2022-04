ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களின் எதிர்காலத்தை பாஜக அழித்துவிட்டது.. பிரதமர் மோடியை தாக்கிய மெகபூபா முப்தி

India

ஜம்மு காஷ்மீர்: ‛‛பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய பாஜக அரசு ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களின் எதிர்காலத்தை அழித்துவிட்டது. மேலும் இந்தியாவில் முஸ்லிம் மக்களை தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருகிறது'' என ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் மெகபூபா முப்தி கூறினார்.

ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் சட்டப்பிரிவு 370-யை மத்திய பாஜக அரசு கடந்த 2019ம் ஆண்டு ரத்து செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்தையொட்டி முதல் முறையாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜம்மு காஷ்மீர் சென்றார்.

ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 24ல் இந்தியாவில் பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் நேற்று முன்தினம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜம்மு காஷ்மீர் சென்றிருந்தார்.

English summary

The BJP government led by Prime Minister Narendra Modi has destroyed the future of the people of Jammu and Kashmir. And Muslims in India continue to be ignored, ”said Mehbooba Mufti, the former chief minister of Jammu and Kashmir.