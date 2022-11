குஜராத்தில் 'கூட்டாக' களமிறங்கும் சிறுபான்மையினர்.. பிரியும் வாக்கு வங்கி? ஆஹா பாஜவுக்கு சாதகமா?

India

காந்திநகர்: குஜராத் தேர்தலில் 'இஸ்லாமியர்களை' வேட்பாளர்களாக பிரதான கட்சிகள் அதிகம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தாத நிலையில், இதர கட்சியிலிருந்தும் சுயேட்சையாகவும் அவர்கள் களமிறங்கியுள்ளனர்.

இஸ்லாமியர்களுக்கான வாங்கு வங்கி அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் இவர்கள் களம் இறங்கியுள்ளனர். மாநிலத்தில் வரும் 1ம் தேதியும் 5ம் தேதியும் தேர்தல் இரண்டு கட்டங்களாக தொடங்குகிறது.

இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற பாஜக-காங்கிரஸ் கடுமையாக முயன்று வருகையில் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. இந்நிலையில்தான் இஸ்லாமியர்களுக்கு எத்தனை பேர் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்கள் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

