குஜராத் மாடல்.. 4,000 காலேஜ், 600 ஐடிஐ.. இதுதான் வளர்ச்சி.. பிரச்சாரத்தில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் தேர்தல் பரப்புரை சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், இன்று மதியம் சுரேந்திர நகரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி சிறப்புரையாற்றியுள்ளார்.

"ஆட்சியிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டவர்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரவே யாத்திரை நடத்துகிறார்கள்" என்று ராகுல்காந்தியின் 'பாரத் ஜடோ' யாத்திரையை பிரதமர் விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், "குஜராத் என்றால் வளர்ச்சி என்று அர்த்தம். மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 4,000 கல்லூரிகள், 600 ஐடிஐக்கள் இருக்கின்றன. இது மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த கல்வி முறையையே மாற்றியுள்ளன" என்று கூறியுள்ளார்.

English summary

As the election campaign is heating up in the state of Gujarat, Prime Minister Modi has addressed a public meeting in Surendra Nagar this afternoon. The Prime Minister has criticized Rahul Gandhi's 'Bharat Jado' Yatra, saying, "those who have been thrown out of power perform Yatra only to come back to power." He further said, “Gujarat means development. There are about 4,000 colleges and 600 ITIs across the state. It has changed the entire education system of the state,” he said.