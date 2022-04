மனைவிக்கு குழந்தை இல்லை! தாம்பத்ய உறவுக்காக ஆயுள் கைதிக்கு 15 நாள் பரோல்! நீதிமன்றம் பரபர உத்தரவு!

India

oi-Nantha Kumar R

அஜ்மீர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை பெற்ற கைதிக்கு 15 நாள் பரோல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தாம்பத்திய உறவு மூலம் குழந்தை பெற்று கொள்ள அவரது மனைவி அனுமதி கேட்டநிலையில் கைதிக்கு நீதிமன்றம் பரோல் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் பில்வாரா மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் நந்தலால் (வயது 34). திருமணமான நிலையில் 2018 ல் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்த வழக்கில் அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அஜ்மீரில் உள்ள மத்திய சிறையில் நந்தலால் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இதனால் அவரால் இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட முடியவில்லை.

English summary

The Rajasthan High Court has granted a 15-day parole to a convict currently serving a life sentence for murder on the grounds of want of progeny.