1962 போல நினைக்கிறீர்களா? "இப்போ நாங்க வேற மாதிரி".. சீனாவை எச்சரித்த அருணாச்சலப் பிரதேச முதல்வர்

oi-Jackson Singh

இட்டாநகர்: "1962-ம் ஆண்டு உங்களிடம் (சீனா) தோற்றுப் போன இந்தியா என எங்களை இப்போதும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? இப்போதைய இந்தியா வெகுவாக மாறிவிட்டது. சீண்ட நினைக்காதீர்கள்" என்று அருணாச்சலப் பிரதேச முதல்வர் பெமா காண்டு எச்சரித்துள்ளார்.

அருணாச்சலப் பிரதேசத்துக்குள் சீனா அத்துமீறி நுழைந்திருந்த நிலையில், முதல்வர் பெமா காண்டு இவ்வாறு கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

சீன அத்துமீறலுக்கு இந்திய ராணுவம் தகுந்த பதிலடி கொடுத்துள்ள போதிலும், இதுகுறித்து அந்நாடு மவுனம் சாதித்து வருகிறது.

உளவு விமானங்கள் மூலம்.. விடாமல் வேவு பார்த்து.. தவாங்கில் படைகளை இறக்கிவிட்ட சீனா.. நடந்தது என்ன?

English summary

Arunachal Chief Minister Pema Khandu said the Indian Army will give a befitting reply if someone tries to transgress. This is not 1962 anymore.