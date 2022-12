தாக்கம் ஏற்படுத்தாத மோர்பி பாலம் விபத்து.. குஜராத் முதல்வர் பூபேந்திர படேல் முன்னிலை

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் முதலமைச்சர் பூபேந்திர படேலில் தனது சொந்த தொகுதியில் 5000 வாக்குகள் முன்னிலையில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மாநிலத்தில் கடந்த 1 மற்றும் 5ம் தேதி என இரண்டு கட்டங்களாக 182 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது. இன்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

கடந்த 27 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருப்பதாலும், பிரதமர் மோடி மற்றும் அமித்ஷாவின் சொந்த மாநிலம் இது என்பதாலும் இம்முறை முன்னெப்போதும் இல்லாத வெற்றியை பெற பாஜக முயன்று வருகிறது.

English summary

Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel is leading by 5000 votes in his own constituency, according to reports. It is expected that he will win in this constituency.